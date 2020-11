Sambenedettese, Serafino: "La paura per la pandemia è tanta. Non abbandoniamo i ragazzi"

"È un tempo sospeso. Tra un tampone e l'attesa del risultato. Si giocherà o no? Vogliamo essere positivi, ma solo di pensieri e di emozioni. E invece la paura è tanta per questa pandemia. Lontani dagli affetti e dalle famiglie non è facile rimanere concentrati a migliaia di chilometri di distanza. Stiamo vicini a questa squadra di ragazzi seri, volenterosi e che vogliono bene a questi colori, come ciascuno di noi.

Sosteniamoli, facciamo sentir loro l’affetto di una città meravigliosa!".

Con questo messaggio, il patron della Sambenedettese Domenico Serafino ha lanciato un appello alla città, affinché l'ambiente si compatti e rimanga vicino alla squadra. Che domani, nel 10^ turno del campionato, avrebbe dovuto giocare il match contro l'Arezzo; rinviato a causa delle numero positività al Covid-19 riscontrate tra i toscani.