Sambenedettese, spunta il nome di Paris per l'acquisto del club

© foto di Giovanni Padovani

Resta ancora un’incognita il futuro societario della Sambenedettese dopo il disimpegno annunciato dal presidente Franco Fedeli. L’attuale numero uno in un’intervista a Vera TV ha confermato la volontà di lasciare mettendo in dubbio anche l’iscrizione al prossimo campionato: “È molto improbabile che io rimanga ma per ora ci sono molte chiacchiere e poche offerte vere, io voglio vedere i soldi, ma nessuno li ha tirati fuori. Iscrizione? Non posso dire di farla perché senza spalla o senza una persona che prelevi la Samb per me non ha molto senso”.

Nelle ultime ore però è spuntato il nome di Gianni Paris, ex presidente dell’Avezzano, che – secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico - avrebbe avanzato un'offerta da 500mila euro per l’acquisto del club o in alternativa una sponsorizzazione di due annui propedeutica all’acquisizione definitiva.