Sambenedettese, su Bove gli occhi sull'Udinese

Potrebbe arrivare a breve una plusvalenza importante in casa Sambenedettese. Gabriele Bove, centrocampista classe 1998 pescato dal mercato degli svincolati dopo esser stato capitano della Juventus Primavera, continua a essere seguito con grande interesse in Serie A. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, infatti, oltre a Fiorentina e Sassuolo, da tempo interessate al duttile 20enne, vi sarebbe anche l'Udinese. Bove, in stagione, nonostante un paio di mesi di stop per un infortunio alla spalla, ha collezionato 31 presenze. Tra le quali anche quattro disputate da titolare (unico della sua età) nei playoff terminati ieri a causa dell'eliminazione della Samb per mano del Cosenza. In futuro, inoltre, anche la Nazionale Under 20 che da tempo ne monitora le prestazioni.