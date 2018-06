Sambenedettese, Zeman dice no alla panchina

© foto di Federico Gaetano

Non sarà Zdenek Zeman il prossimo allenatore della Sambenedettese. Tra il tecnico e il presidente Fedeli questo pomeriggio dovrebbe esserci stato un incontro ma, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, il boemo avrebbe declinato l'offerta del club rossoblu. Zeman infatti non sembrerebbe intenzionato a scendere in Serie C.