Samorì apre al Vicenza: "Ma solo se non va a buon fine l'affare Modena"

Dopo le voci delle scorse settimane arriva la conferma. Gianpiero Samorì, avvocato e uomo politico modenese già rappresentante di una cordata che punta alla rinascita del Modena, ai microfoni di Trivenetogoal.it ha infatti ammesso di essere interessato all'asta per il Vicenza: “Confermo che siamo interessati a partecipare all'asta fallimentare, si devono però verificare determinate condizioni perché come sapete abbiamo presentato il nostro progetto per il Modena e staremo a vedere se ci saranno possibilità. Se l'operazione non dovesse andare a buon fine allora questo gruppo virerebbe sul club veneto, ma solo a patto che ci siano anche imprenditori locali che uniscano al nostro gruppo. - conclude Samorì – Ci sono già stati incontri e ci hanno dato la disponibilità di massima a lavorare con noi”.