Samp, ag. Falcone: "Bisogna rinnovare. Volontà del ragazzo giocare in B"

© foto di Federico De Luca

Giulio Meozzi, agente di Wladimiro Falcone, ha fatto il punto ai taccuini di Sampdorianews.net sul futuro del giovane estremo difensore, di proprietà della Sampdoria e reduce dall'ottima stagione disputata tra i pali della Lucchese:

“Quest’anno è avvenuto il salto che tutti ci aspettavamo, le qualità le aveva già dimostrate in passato, ma gli mancava quel pizzico di cattiveria in più e di continuità. Si è completato, con un ottimo finale di stagione, parando tre rigori nella finale. Il ragazzo ha ancora un anno di contratto e bisogna rinnovare. La volontà del ragazzo è di andare a giocare in Serie B e mettersi alla prova in un campionato del genere. Abbiamo già parlato con alcune squadre ma dobbiamo vedere la Sampdoria cosa vuole fare. L’importante è avere un progetto comune, tenendo conto che il ragazzo vuole andare a giocare. Abbiamo avuto un primo incontro con la società giovedì. Si sono detti disposti a fare il rinnovo del contratto, dopodiché dobbiamo trovare una soluzione che accontenti tutti”.