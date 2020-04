Sanificazione del San Nicola, ritiro e test: Bari pronto ad investire 150mila euro per la ripresa

vedi letture

In attesa del via libera ufficiale da parte delle autorità e della Federazione il Bari si è già attivato per mettere in pratica tutti i protocolli sanitari necessari per la ripresa degli allenamenti. Fa il punto questa mattina La Gazzetta del Mezzogiorno che parla di una igenizzazione di parte del San Nicola, ovvero quelle indispensabili alla funzionalità del club, oltre che della ricerca di un ritiro permanente della formazione di Vincenzo Vivarini. Le richieste per tamponi e accertamenti intanto, sono già partite per tutti i tesserati. L'esborso, stima il quotidiano, è di 150mila euro.