Sannino: "Niente promesse da marinaio. I tifosi ci stiano vicino"

© foto di Federico Gaetano

Il neo tecnico del Novara Giuseppe Sannino ha parlato in conferenza stampa parlando del suo rapporto spesso teso con il club piemontese, affrontato spesso da avversario: “Il fatto di essere stato un nemico del Novara significa che c’è anche grande rispetto nei miei confronti, quando venivo qui a giocare era una domenica diversa dalle altre e la demonizzazione dei tifosi l’ho vissuta sempre come una gratificazione. Tante volte pensavo che il Novara giocasse contro di me e non contro la mia squadra mi dava forza e batterla era un onore. Si tratta però solo di qualcosa a livello sportivo perché prima e dopo la gara non c’è mai stato altro che rispetto. - continua Sannino – Spero di fare qui quello che ho fatto altrove e ho voluto un contratto solo fino a fine stagione, anche se sarebbe stato facile, troppo facile, chiedere un altro anno in una situazione simile. Tanti esoneri? In realtà sono stato esonerato poche volte, le altre ho scelto la risoluzione che è una cosa diverso. Io ai progetti credo poco perché il calcio è una centrifuga che ti spreme. Non me la sento di fare promesse da marinaio, bisogna parlare poco e fare tanto. L’unica cosa che chiedo è che la gente di Novara ci stia vicino in questo momento”.