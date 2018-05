Santarcangelo, Borozan: "Penalizzazione? Faremo ricorso al CONI"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Image Sport

Con la penalizzazione inflitta oggi al Santarcangelo, la squadra romagnola si troverà a disputare i playout contro il Vicenza, che inizialmente avrebbe dovuto affrontare il Teramo, squadra salvata in extremis. Ai microfoni di TuttoC.com, parla l'amministratore delegato gialloblù Vlado Borozan.

Avere appreso della disputa dei playout in giornata. Come l'avete presa?

"Qualcuno, per capire, dovrebbe vestire i nostri panni. Sicuramente si può provare solo una sensazione molto brutta, i ragazzi hanno subito una vera ingiustizia, avevano raggiunto la salvezza sudando per dieci mesi. Questa salvezza pulita e trasparente qualcuno l'ha scippata e noi andiamo ad affrontare un playout per un errore amministrativo di 12mila euro, pagati dopo dieci giorni. Ci ritroviamo quindi a disputare una gara contro una società fallita che ha un debito di 15mila euro e da dieci mesi non paga più nessuno, ma ha gli stessi nostri punti di penalità: qualcuno mi spieghi perché in un paese civile dove si dice che c'è la giustizia che funziona succedono queste cose. A Santarcangelo lavorano persone dalla mattina alla sera, oggi è stato rubato qualcosa: la società farà di tutto per tutelarsi e riprendersi quello che abbiamo guadagnato con fatica e sudore. Abbiamo salvato questa società dal fallimento a differenza società con cui giocheremo".

Il Vicenza ha per altro visto andare deserta anche la seconda asta fallimentare.

"Ripeto, trovo tutto sconvolgente. Quest'anno Modena, Arezzo e Vicenza sono fallite ma si penalizzano squadre per una legge".

E il futuro?

"E' talmente tutto chiaro e ridicolo che fa schifo stare nel calcio italiano e lavorare in questo sistema. Si tutela la parte malata e si danneggiano le squadre sane che investono. Faremo ricorso al CONI, subito, per proteggere quello guadagnato sul campo".