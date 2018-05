Santarcangelo, per la salvezza si aspetta ancora il Tribunale

Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il Santarcangelo è salvo, o forse no. Dipende tutto dalla giustizia sportiva. I clementini, infatti, attendono l'esito del ricorso che la Procura della Repubblica ha fatto alla Corte d'Appello Federale dopo che il Tribunale Federale Nazionale aveva prosciolto il club clementino da tutte le accuse relative ai mancati pagamenti di inizio anno: una parte delle ritenute IRPEF di febbraio, che per la legge italiana andavano pagate entro il 16 aprile, dovevano esser pagate per la FIGC, entro il 16 marzo, novità introdotta quest'anno.

I romagnoli nel primo grado di giudizio avevano dimostrato di aver dato al consulente del lavoro esterno tutti i fondi e il materiale necessario per il pagamento. Se la sentenza verrà ribaltata gli uomini di Zeman perderanno due punti in classifica, raggiungendo il Teramo a quota 35: la parità negli scontri diretti ma la peggior differenza reti spedirebbe così il Santarcangelo ai playout contro il Vicenza. La sentenza definitiva, comunque, è attesa in settimana.