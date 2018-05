Santarcangelo, sfida alla Lucchese per Boccaccini

Fonte: TuttoC.com

Matteo Boccaccini, difensore classe '93, ex Fano, potrebbe ritornare in Serie C nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sull'ex Bologna vi è l'interesse di alcuni club di terza serie, tra i quali Lucchese e Santarcangelo. Boccaccini, in stagione, ha realizzato 4 reti in 26 presenze con la maglia del Sasso Marconi in Serie D.