Ciro Sirignano, difensore del Santarcangelo, ha parlato dell'imminente andata dei playout di Vicenza ai colleghi del Corriere Romagna mettendo in guardia i compagni dal rilassarsi pensando al vantaggio relativo al miglior posizionamento in classifica: "Guai a pensarci, sarebbe un errore imperdonabile, anche perché in questa stagione abbiamo dimostrato di non essere molto bravi a gestire le situazioni. Dobbiamo pensare a dare tutto quello che abbiamo dentro. In questi giorni siamo riusciti a trasformare la rabbia in energia positiva e sono certo che daremo del filo da torcere al Vicenza".