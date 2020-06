Sarno sui play off: "Fossi negli avversari non sarei felice di incontrare la Triestina"

Il centrocampista della Triestina Vincenzo Sarno ha parlato a Trivenetogoal.it della corsa alla Serie B attraverso i play off spiegando che la squadra alabardata sarà un avversario scomodo per tutti: “Dopo tre mesi non potrà sicuramente essere tutto come prima, giochiamo inoltre in un mese in cui solitamente siamo in vacanza e sarà molto diverso rispetto alla stagione regolare. Saranno dei play off particolari e per me non c’è una favorita, ci sono delle squadre che sono avvantaggiate per le posizioni ottenute in campionato ma ciò che conta è come si arriva dal punto di vista fisico e mentale. Credo che il turno più difficile sia il primo, poi chi capita non sarà un problema perché se si vuole vincere bisogna farlo con tutti quindi non ho una squadra che eviterei più di un’altra. Inoltre se fossi in un avversario non sarei così felice di incontrare la Triestina. Pubblico? Penso che le squadre del sud, in particolare il Bari, possano risentire maggiormente dell'assenza dei tifosi. Può rappresentare uno svantaggio per loro questa situazione. - conclude Sarno parlando del rinnovo – Sono fiducioso perché ci saranno i play off e se passiamo il turno diventerò automaticamente un giocatore della Triestina a tutti gli effetti”.