Sbraga e gli elogi a Mussolini, Ghirelli: "Meglio stare zitti che scrivere cretinate"

vedi letture

"Nella vita a volte è meglio star zitti e ricordarsi che il silenzio è d'oro piuttosto che scrivere cretinate". Intervistato da TuttoC, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, interviene così sulla vicenda che ha visto protagonista Andrea Sbraga, difensore del Novara che su Instagram ha elogiato Mussolini.

Passiamo al Coronavirus e alla Pianese. La quarantena per la squadra sarà probabilmente di una decina di giorni. E il campionato?

"La Pianese sta seguendo il disciplinare sanitario per intero. Aspettiamo i risultati e ci adegueremo di conseguenza. Abbiamo previsto tutte le varianti possibili: sono diverse le ipotesi, la soluzione quindi è già predisposta. Bisognerà solo capire quale sarà la più adatta in base a come si evolverà la situazione. Ma, lo dico da presidente di una lega calcistica, il calcio passa in secondo piano: la salute è prioritaria. Non bisogna sottovalutare la situazione e allo stesso tempo non bisogna alimentare le paure. C'è una catena di comando che parte dal governo e arriva alle leghe: rispettiamola per evitare danni. Penso a quanto successo nelle Marche: la regione ha chiuso le scuole, il governo ha fatto ricorso al TAR e sono state riaperte. Ma ormai il danno è fatto, perché la paura nelle famiglie adesso è tanta".

Quindi le date dei playoff potrebbero slittare?

"Io mi auguro che gli spareggi per la promozione si giochino nelle date previste. Mi auguro intanto che si allenti la situazione, poi vedremo quando tutto tornerà alla tranquillità. Ma sono fiducioso".