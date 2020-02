Sbraga elogia Mussolini. La nota Novara: "Non tollereremo più uso improprio dei social"

Ha fatto scalpore, questa mattina, una storia Instagram di Andrea Sbraga, difensore del Novara che, parlando del coronavirus ha citato un intervento del 1927 di Benito Mussolini, definito poi dal giocatore "un grande statista e un politico lungimirante".

In merito a questo, riportiamo la nota ufficiale del Novara:

"Con il presente comunicato la Società Novara Calcio intende fare una precisazione a seguito del post pubblicato da un nostro tesserato sui suoi personali profili social.

La Società ha provveduto a parlare prima con l’interessato e poi con l’intera squadra affinché da qui in poi venga fatto un uso responsabile e attento dei social media personali, in quanto si tratta di personaggi pubblici, che rappresentano i colori della città e devono pertanto essere d’esempio soprattutto per i più giovani.

Si è quindi deciso di non tollerare in futuro ulteriori usi impropri dei social media personali di ogni singolo tesserato e a tal fine è stato comunicato che in caso contrario verranno adottate misure disciplinari per chiunque venga meno a tale richiesta.

Data la spiacevole vicenda, e a tutta la risonanza mediatica che si è venuta a creare intorno ad esse è stato chiesto a tutti i nostri tesserati di non rilasciare alcun tipo di dichiarazione a riguardo, ma di utilizzare maggiore concentrazione in campo.

Il Novara Calcio infine, intende sottolineare, oggi in modo ancora più marcato, l’importanza del rispetto e della tolleranza del FairPlay come valori assoluti sia in campo che fuori".