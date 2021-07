Scala si presenta: "Volevo tornare a fare il Ds, la Fermana è la giusta opportunità"

Fresco di nomina di Ds della Fermana, dopo un anno da team manager al Napoli, Matteo Scala ha parlato ai canali ufficiali del club marchigiano. Queste le sue parole: “Ringrazio per l’opportunità Fabio Massimo Conti, che ho conosciuto negli ultimi anni per diverse trattative di mercato , il presidente e tutta la società: mi hanno proposto di entrare a far parte di una società importante ,in un ambiente familiare e sono stato ben contento di accettare. Volevo tornare a fare il DS in una realtà così, con un team di lavoro fidato e questa mi è parsa da subito l’occasione giusta. Credo che il calcio sia uguale in ogni categoria, cambiano solo i budget e le spese: ogni campionato ha le sue difficoltà, bisogna sempre avere la giusta mentalità e attitudine nell’affrontare il lavoro e gli eventuali problemi che ne derivano".