Scalzone: "Bisceglie, peccato per il finale. Ora cerco riscatto"

Tra gli svincolati che il mercato ha lasciato in eredità dalla Serie C, c'è l'attaccante Angelo Scalzone, reduce dell'avventura, indubbiamente particolare, con il Bisceglie. E proprio da questo parte, il calciatore, nell'intervista rilasciata a tuttoc.com: "Siamo partiti contati, è stata dura, ma a gennaio poi è stato fatto il mercato, la squadra si è rinforzata e abbiamo ingranato, tanto che sul campo ci siamo salvati: senza penalizzazione neppure avremmo fatto i playout. Ci ha un po' penalizzato poi quello spareggio incrociato, ma purtroppo quelle erano le regole, anche se la retrocessione è stata immeritata".

E sul suo futuro, dopo che il suo nome è stato accostato a diverse piazze: "In realtà delle chiacchierate ci sono state anche recentemente. In estate, però, sono state più fitte, ma ho avuto gravi problemi familiari che non mi hanno permesso di allontanarmi da casa, c’erano altre situazioni da risolvere. Adesso è tutto alle spalle, posso muovermi, e vorrei tanto un bel progetto in Serie C, vorrei mantenere la categoria. Ma non rifiuterei neppure un top club in D”.