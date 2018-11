Scaroni (pres Milan): "Il "mio" Vicenza contro il Monza sembrava il Real"

Giro d'Italia: Emilia-Romagna, la vera stella è in panchina

Amici fuori dal campo e quando si parla di Milan, ma c'è comunque una rivalità tra Paolo Scaroni , presidente del Milan, e Adriano Galliani e Silvio Berlusconi , che di recente hanno rilevato il Monza. Il numero uno rossonero, intervistato da La Gazzetta dello Sport , alla domanda se senta spesso i due ex dirigenti del club di Milano, ha risposto così: "Ho una quota del Vicenza e quando abbiamo battuto il Monza sembravamo il Real. Adriano è un tifosissimo rossonero e un grande esperto di calcio, se parla lo ascolto. Berlusconi mi chiama ogni tanto, ha le sue idee, molto decise".

