Serie B e ripescaggi: comunicato stampa della Lega Pro

Giornata di attesa per la decisione del TAR sul caso FIGC-Entella, la Lega Pro si costituisce nel giudizio e commenta la situazione con una nota ufficiale: "Lega Pro si sta adoperando per coniugare l'esigenza di giungere ad una definizione dei giudizi da parte delle società che richiedono il ripescaggio in serie B con quella di garantire la regolarità dei Campionati.

In perfetta aderenza alla ratio del Decreto Legge 5 ottobre 2018 n. 115 emanato, vista la ”straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa (…) anche in relazione all’esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso”, la Lega Pro si sta adoperando al fine di coniugare l'esigenza di giungere ad una definizione dei giudizi da parte delle società che richiedono il ripescaggio in serie B con quella di garantire la regolarità dei Campionati Serie B e Serie C. In tale ottica la Lega, proprio al fine di giungere ad una decisione nel minor tempo possibile così da limitare i danni per le proprie associate, si è costituita nei giudizi innanzi al Tar posti in essere ai sensi proprio del D.L. 115/2018. Questa sarà, come è stata, la posizione che la Lega Pro terrà al fine - si ripete - di giungere nel minor tempo possibile ad una decisione che dia certezza circa il numero dello squadre partecipanti al Campionato di Serie B".