Serie B, i finali delle gare delle 14:00: Pisa corsaro a Lecce, anche il Brescia cala il tris

vedi letture

Dopo il doppio anticipo di ieri, si sono giocate alle 14:00 cinque gare della 13^ giornata del campionato di B, che ha visto lo slittamento di orario del match tra Reggina e Cittadella, posticipato alle 21.30 per attendere l'esito degli esami strumentali effettuati dai veneti per sospetti casi di Covid-19.

Corsaro il Pisa, che ha annientato il Lecce per 0-3, ma il tris è stato calato anche dal Brescia ai danni della Reggiana: successi interni anche per Cremonese e Vicenza, con i veneti che nel recupero battono l'Ascoli mentre la vittima dei lombardi è il Cosenza. Unico pareggio, quello tra ChievoVerona ed Empoli.

Di seguito il programma completo della tredicesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Entella-Pordenone 0-1 (7' [rig] Diaw)

Frosinone-Salernitana 0-0

Brescia-Reggiana 3-1 (8' Torregrossa, 33' Radrezza, 47' Jagiello, 81' Ragusa)

ChievoVerona-Empoli 1-1 (18' Obi, 61' La Mantia)

Cremonese-Cosenza 1-0 (14' Pinato)

Lecce-Pisa 0-3 (2' Soddimo, 17' Gucher, 68' Sibilli)

Vicenza-Ascoli 2-1 (9' Meggiorini, 66' Sabiri, 93' Padella)

ORE 16:00

Pescara-Monza

ORE 18:00

Venezia-SPAL

ORE 21:30

Reggina-Cittadella