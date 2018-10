Serie B: Ternana ricorre a Tar del Lazio

Palermo, Stellone avverte: "Crotone squadra in salute"

Spezia, Okereke: "Gol e vittoria, non potevo chiedere di più"

Crotone, Cordaz al 45': "Non era gol, dobbiamo rimanere compatti"

Palermo, Rispoli al 90': "Vittoria importante, ci tenevamo a far bene"

Spezia, Augello: "Felice del mio momento, non guardiamo la classifica"

Le pagelle del Crotone – Stoian in affanno, bene la difesa

Palermo, Stellone: "Felice per la vittoria. Puscas? È un giocatore davvero forte"

Spezia, la ripresa fissata per martedì pomeriggio

Buona la prima per Stellone, alla ripresa c'è la rivelazione

Ds Venezia: "Momento di riflessione. Non c'è un solo colpevole"

Venezia, Tacopina torna in Italia. Ore decisive per la panchina

Hellas, trauma distorsivo alla caviglia per Calvano

(ANSA) - TERNI, 8 OTT - Depositato oggi dalla Ternana il ricorso al Tar del Lazio relativo al format della Serie B e quindi ai possibili ripescaggi. L'istanza è stata presentata dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge con il quale il Governo ha trasferito dalla giustizia sportiva a quella amministrativa la competenza dei procedimenti in corso. L'impugnazione della sentenza del Tribunale federale nazionale del primo ottobre scorso - che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle cinque società interessate al ripescaggio - è stata dunque avanzata, invece che alla Corte d'appello federale, al Tribunale amministrativo. "Crediamo che i tempi dell'udienza saranno brevissimi, perché l'intervento del Governo è stato finalizzato proprio a risolvere il problema dei campionati", commenta uno dei legali della Ternana, l'avvocato Massimo Proietti.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy