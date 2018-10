Serie C, 1-1 tra Alessandria e Siena. Vince la Pro Vercelli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si sono giocate alle 16:30 due gare valide per il girone A di Serie C. 1-1 tra Alessandria e Siena con i grigi che passano in vantaggio sul finale di primo tempo con De Luca ed i toscani che pervengono al pareggio con Gliozzi al 64’ La Pro Vercelli vince invece 1-0 in casa della Pro Patria grazie al gol di Germano. Di seguito tutti i risultati nel dettaglio:

Girone A

Arzachena-Juventus U23 1-0

Carrarese-Novara 4-2

Cuneo-Olbia 1-0

Pistoiese-Pisa 0-2

Alessandria-R. Siena 1-1

Pro Patri-Pro Vercelli 0-1

Albissola-Piacenza h. 20:30

Pro Piacenza-V. Entella rinviata

Girone B

AJ Fano-Giana Erminio 1-0

Fermana-Sudtirol 0-0

Imolese-Gubbio 1-0

Ravenna-Sambenedettese 2-0

Renate-Vis Pesaro 0-1

Virtus Verona-Ternana 0-2

Pordenone-L.R. Vicenza h. 18:30

Albinoleffe-Feralpisalò h. 18:30

Monza-Triestina h. 19:00