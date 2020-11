Serie C, 10^ giornata: rinviate ben 4 gare. E altre hanno subito una variazione di orario

vedi letture

Con l'emergenza Covid-19, oltre alle tante gare da recuperare delle scorse giornate, in Serie C saranno svariati i match della 10^ giornata che subiranno o minime variazioni di orario o il diretto rinvio.

Di seguito l'elenco:

VARIAZIONE GARA - 10a GIORNATA DI ANDATA

GARA LECCO–NOVARA DELL’11 NOVEMBRE 2020 (Gir. “A”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Lecco ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Lecco–Novara, in programma mercoledì 11 Novembre 2020, Stadio “Rigamonti Ceppi”, Lecco, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 16.00.

GARA LIVORNO – GIANA ERMINIO DELL’11 NOVEMBRE 2020 (Gir. “A”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Livorno ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Livorno-Giana Erminio, in programma mercoledì 11 Novembre 2020, Stadio “Armando Picchi”, Livorno, abbia inizio alle ore 19.00, anziché alle ore 17.30.

GARA PONTEDERA-LUCCHESE DELL’11 NOVEMBRE 2020 (Gir. “A”)

La società U.S Città di Pontedera comunica di aver richiesto ed ottenuto dalla Lega il rinvio della gara PONTEDERA-LUCCHESE. Ciò è stato concesso in ossequio a quanto statuito dal punto 4 del protocollo sanitario Covid-19 della stessa Lega Pro, che dà facoltà a qualsiasi società di richiedere appunto il posticipo di un match se, in un arco temporale di cinque giorni solari consecutivi, antecedenti alla gara, quattro o più calciatori della rosa della prima squadra risultino positivi al virus SARS-CoV-2. Tale facoltà è comunque attuabile una sola volta nell’arco della stagione regolare del Campionato Serie C 2020-2021, inoltrando alla Lega Pro istanza di rinvio della gara entro le 48 ore che ne precedono la disputa.

Questo il comunicato ufficiale della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Pontedera ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Pontedera-Lucchese, in programma mercoledì 11 novembre 2020, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, venga rinviata a data da destinarsi”.

GARA SUDTIROL - MANTOVA DELL’11 NOVEMBRE 2020 (Gir. “B”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Mantova ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Sudtirol-Mantova, in programma mercoledì 11 Novembre 2020, Stadio “Druso”, Bolzano, abbia inizio alle ore 20,30, anziché alle ore 18.30.

GARA TRIESTINA–IMOLESE DELL’11 NOVEMBRE 2020 (Gir. “B”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Triestina ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Triestina–Imolese, in programma mercoledì 11 Novembre 2020, Stadio “Nereo Rocco”, Trieste, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 15.00

GARA AREZZO-SAMBENEDETTESE DELL’11 NOVEMBRE 2020 (Gir. “B”)

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Arezzo ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Arezzo- Sambenedettese, in programma mercoledì 11 novembre 2020, Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo, venga rinviata a data da destinarsi.

GARA CATANIA-BISCEGLIE DEL 12 NOVEMBRE 2020 (Gir. “C”)

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Catania-Bisceglie in programma giovedì 12 novembre 2020, Stadio “Angelo Massimino”, Catania, venga rinviata a data da destinarsi.

GARA CASERTANA-VIBONESE DELL’11 NOVEMBRE 2020 (Gir. “C”)

La Lega Italiana Calcio Professionistico,

preso atto

- dell’istanza documentale presentata in data 05.11.2020 dalla società Vibonese;

- delle comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Vibo Valentia Prot. n. 0046075 del 5 novembre 2020 nella quale si evidenzia “l’elevato numero di soggetti positivi al tampone per la ricerca biomolecolare di SARS CoV2, riscontrati tra i giocatori e lo staff della U. S. Vibonese Calcio SRL”;

- della successiva comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Vibo Valentia Prot. n. 0046337 del 6 novembre 2020 nella quale si attesta che “un elevato numero di soggetti (22 soggetti tra i giocatori e lo staff e un soggetto esterno alla squadra ma in contatto con essa) sono risultati positivi al tampone per la ricerca biomolecolare di SARS-CoV-2 e dei quali uno si trova ricoverato per seri problemi di salute”;

- dell’ulteriore comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Vibo Valentia Prot. n. 0046654 del 9 novembre 2020 nella quale si afferma che “persiste ancora una situazione grave di possibile diffusione della Covid-19 in seno al Sars-cov dei giocatori della Vibonese Calcio”;

rilevato altresì

- che nelle predette comunicazioni l’Azienda Sanitaria Provinciale - ASP Vibo Valentia ha richiesto alla Lega l’adozione di idoneo provvedimento “a tutela e salvaguardia della salute pubblica onde evitare anche una maggiore propagazione dell'epidemia”;

per quanto sopra evidenziato

dispone

che la gara Casertana-Vibonese in programma mercoledì 11 novembre 2020, Stadio “Alberto Pinto”, Caserta, venga rinviata a data da destinarsi.