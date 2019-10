Serie C, 11° turno: i risultati delle gare delle 18.30

© foto di Andrea Rosito

Sono appena terminate le gare iniziate alle 18:30 relative all'11^ giornata di Serie C.

GIRONE A

Nel Girone A la Carrarese supera per 2-0 il Como mentre come il Pontedera batte la Pro Patria (2-1). Pareggio con un gol a testa nei restanti tre match: fra Renate e Novara, fra Lecco e Juventus U23, con i bianconeri raggiunti in extremis e in Giana Erminio-Pergolettese.

Carrrese-Como 2-0

Giana Erminio-Pergolettese 1-1

Lecco-Juventus U23 1-1

Pontedera-Pro Patria 2-1

Renate-Novara 1-1

GIRONE B

Nel Girone B continua la corsa della Virtus Verona che ne fa tre al Ravenna. Bene anche il Sudtirol che espugna Cesena (0-1). Divisione della posta fra Gubbio e Imolese (1-1)

Cesena-Sudtirol 0-1

Gubbio-Imolese 1-1

Virtus Verona-Ravenna 3-0

GIRONE C

Nel Girone C esonero in vista per mister Grieco: la sua Sicula Leonzio perde 2-0 in casa del Rieti. Male anche la Ternana, sconfitta in casa dall'Avellino con il risultato di 0-1. Solo un pari per la capolista Potenza tra le mura amiche contro la Cavese (0-0). Segno X, infine, anche in Paganese-Vibonese, questa volta per 2-2.

Paganese-Vibonese 2-2

Potenza-Cavese 0-0

Rende-Sicula Leonzio 2-0

Ternana-Avellino 0-1