Serie C, 12^ giornata Girone A e B: il programma delle gare odierne

Fonte: TuttoC.com

Nuovamente in campo la Serie C, con la 12^ giornata che ha aperto ieri pomeriggio i battenti: oggi in campo il Girone A e il Girone B, con il primo raggruppamento della categoria che chiuderà però domani il turno, con il monday night del "Città di Arezzo".

Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

GIRONE A

Ore 14:30

Arzachena - Pro Vercelli

Cuneo - Novara

Pisa - Olbia

Ore 16:30

Entella - Alessandria

Gozzano - Albissola

Juventus U23 - Pontedera

Pistoiese - Piacenza

Pro Piacenza - Pro Patria

Ore 18:30

Lucchese - Robur Siena

---> Lunedì 19 novembre

Ore 20:45

Arezzo - Carrarese (diretta RaiSport)

GIRONE B

Ore 14:30

Fermana - Fano

Gubbio - Giana Erminio

Imolese - Ternana

Monza - Pordenone (diretta Sportitalia)

Sambenedettese - Feralpisalò

SudTirol - Vis Pesaro

VirtusVecomp Verona - Teramo

Ore 18:30

AlbinoLeffe - Renate

Ravenna - Rimini

Ore 19:00

Triestina - L.R. Vicenza Virtus (diretta Sportitalia)