Serie C, 13^ giornata: i finali delle gare delle 15:00. Torna a vincere l'Alessandria, bene il Bari

Prosegue, dopo i tre match di ieri e il lunch match odierno che ha visto l'Olbia battere la Juventu U23, il 13^ turno del campionato di Serie C.

Nel Girone A, torna alla vittoria l'Alessandria, contro la Pro Vercelli, mentre la Giana Erminio non dà continuità alle due recenti vittorie, cadendo contro la Carrarese; non si ferma la Pro Sesto, che batte il Lecco. Pareggiano invece gli altri due match giocatori entrambi in terra lombarda.

Nel Girone B, la Virtus Verona corsara in rimonta a Fano, mentre per il resto si registrano tre pareggi, compreso quello del big match tra SudTirol e Perugia.

Nel Girone C, successo di misura del Bari sul Catanzaro, intanto che il Palermo piega 3-0 il Monopoli. Corsaro il Foggia sul campo di una Viterbese forse in crisi, mentre non vanno oltre il pari Virtus Francavilla e Teramo.

Di seguito il programma della 13^ giornata di Serie C:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Pergolettese-Renate 0-2 (10' Kabashi, 64' [rig.] Giovinco)

Olbia-Juventus U23 2-1 (10' Pennington, 65' Rafia, 82' Udoh)

Alessandria-Pro Vercelli 2-1 (26' Eusepi, 68' Arrighini, 86' [rig.] Padovan)

Giana Erminio-Carrarese 1-2 (49' Manzari, 57' Piscopo, 93' Montesano)

Novara-Albinoleffe 0-0

Pro Patria-Grosseto 0-0

Pro Sesto-Lecco 1-0 (70' [rig.] De Respinis)

ORE 17:30

Livorno-Pontedera

Pistoiese-Lucchese

LUNEDI' 30 NOVEMBRE ORE 21:00

Como-Piacenza

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Imolese-Arezzo 0-2 (39' Belloni, 72' Cutolo)

Fano-Virtus Verona 1-2 (9' Baldini, 67' Marcandella, 74' Carlevaris)

Gubbio-Feralpisalò 1-1 (28' Pasquato, 84' Legati)

Sambenedettese-Legnago 1-1 (13' [rig.] Luppi, 87' Masini)

Sudtirol-Perugia 1-1 (3' Melchiorri, 41' [rig.] Casiraghi)

ORE 17:30

Carpi-Triestina

Cesena-Modena

Fermana-Matelica

Mantova-Ravenna

Padova-Vis Pesaro

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Vibonese-Ternana 2-3 (38' Mammarella, 59' Plescia, 77' Redolfi, 82' e 92' Vantaggiato)

Bari-Catanzaro 1-0 (57' Antenucci)

Palermo-Monopoli 3-0 (21' [rig.] Almici, 24' Marconi, 76' Saraniti)

Virtus Francavilla-Teramo 1-1 (3' Castorani, 38' Di Francesco)

Viterbese-Foggia 0-1 (65' [rig.] Rocca)

ORE 17:30

Avellino-Catania

Bisceglie-Potenza

Cavese-Casertana

Juve Stabia-Paganese