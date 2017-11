Giornata di posticipi per il 13^ turno di Serie C. Ecco le formazioni ufficiali di Alessandria-Olbia, match al via alle 14.30:

Alessandria: (4-4-2): Agazzi; Celjak, Gozzi, Giosa, Casasola; Sestu, Cazzola, Ranieri, Nicco; Gonzalez, Marconi. A disp.: Vannucchi, Pastore, Sciacca, Bellomo, Fischnaller, Pop, Fissore, Russini, Branca, Gazzi, Bunino, Rossetti. All. C. Stellini.

Olbia (4-3-1-2): Aresti; Pisano, Iotti, Dametto, Cotali; Muroni, Biancu, Feola; Senesi; Ragatzu, Ogunseye. A disp.: Idrissi, Pinna, Manca, Piredda, Pennington, Oliveira, Vispo, Arras, Van Der Vant, Leverbe. All. B. Mereu.