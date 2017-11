Serie C, 14^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone A

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 14^ giornata di Serie C per quanto riguarda il Girone A:

Arezzo-Piacenza: Moriconi di Roma 2

Cuneo-Gavorrano: Paterna di Teramo

Lucchese-Alessandria: ANCORA NON COMUNICATA

Monza-Livorno: Marchetti di Ostia

Piacenza-Carrarese: ANCORA NON COMUNICATA

Pisa-Giana Erminio: NON ANCORA COMUNICATA

Prato-Arzachena: Rossetti di Ancona

Siena-Pontedera: Provedi di Treviglio

Viterbese-Pistoiese: Andreini di Forlì

Riposo: Olbia