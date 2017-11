Serie C, 14^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone B

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 14^ giornata di Serie C per quanto riguarda il Girone B:



AlbinoLeffe-Fano: Guarnieri di Empoli

Bassano-FeralpiSalò: Meraviglia di Pistoia

Mestre-Renate: Proietti di Terni

Pordenone-Padova: Perotti di Legnano

Ravenna-Sambenedettese: Ayroldi di Molfetta

Santarcangelo-Vicenza: D'Apice di Arezzo

SudTirol-Reggiana: Meleleo di Casarano

Teramo-Gubbio: Colombo di Como

Riposo: Fermana e Triestina