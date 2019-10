Serie C, 2-2 nel derby tra Monza e Renate. Pari anche per il Padova

© foto di Federico De Luca

Si sono giocati oggi due anticipi validi per la 12esima giornata della Serie C. Nel Girone A finisce 2-2 il derby brianzolo tra Monza e Renate. La capolista chiude la prima frazione di gioco avanti di due gol grazie alle reti di Iocolano al 14' e di Armellino al 42’. I nerazzurri si scatenano nel finale con le reti di Guglielmotti al 93’ e Maritato al 95’. La squadra di Brocchi resta in testa con 29 punti, mentre il Renate si porta momentaneamente al secondo posto in solitaria a quota 22.

Nel Girone B Finisce 1-1 tra Piacenza e Padova. Padroni di casa avanti al 16’ con Imperiale, poi il pareggio ospite al 57’ con Pesenti. I biancoscudati salgono a quota 26 punti, mentre il Piacenza aggancia la Virtus Verona al sesto posto a 19 punti.