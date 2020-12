Serie C, 2-2 tra Catanzaro e Juve Stabia. Il Teramo impatta 1-1 contro la Cavese

Si sono giocati oggi due anticipi di Serie C, fischio d’inizio alle ore 17:30. Entrambe le sfide sono terminate in pareggio. 2-2 tra Catanzaro e Juve Stabia, con i padroni di casa in vantaggio due volte con Corapi e Riccardi e raggiunti dagli ospiti con i gol di Orlando e Golfo. Teramo-Cavese è finita 1-1: al gol campano di Russotto ha risposto Cappa per i padroni di casa.S