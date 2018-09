Serie C, 2^ giornata: Rende-Catanzaro 1-0. Decide Gigliotti

Si è da poco concluso l'anticipo del Girone C tra Rende e Catanzaro, valido per la 2^ giornata del campionato:

Subito pericoloso il Catanzaro, che parte bene e centra un palo con Fischnaller al 7', ma è poi il Rende, con il passare dei minuti, a diventare padrone del campo, tanto da costringere le Aquile a rimanere sulla difensiva, anche se vere e proprie occasioni da gol per i biancorossi non si registrano. Quelle arrivano in avvio ripresa, al 48', quando a Rossini viene annullato un gol di tacco. La formazione di casa è comunque più propositiva anche nella ripresa, e all'85' sblocca il match con un gol che arriva dai subentrati: Actis Goretta pesca Gigliotti a tu per tu con Golubovic, battuto proprio da Gigliotti che controlla e insacca il destro alle spalle dell'incolpevole portiere avversario.

Seconda vittoria stagionale per gli uomini di Modesto, che conducono la classifica a punteggio pieno, 6 lunghezze; rimangono 3 quelle del Catanzaro.