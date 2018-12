Ultima gara dell'anno solare 2018, e prima del girone di ritorno. Nuovamente in campo la Serie C, con la 20^ giornata che aprirà questo pomeriggio i battenti: oggi in campo il Girone B, che si concluderà poi domani congiuntamente agli altri due raggruppamenti

Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

GIRONE B

Ore 14:30

AlbinoLeffe - Imolese

Fano - Pordenone

Renate - Sambenedettese

VirtusVecomp Verona - Fermana

Vis Pesaro - Triestina

Ore 17:00

Feralpisalò - Monza (diretta Sportitalia)

Ore 18:30

Giana Erminio - L.R. Vicenza Virtus

Ravenna - Gubbio

---> Domenica 30 dicembre

Ore 14:30

Teramo - SudTirol

Ore 16:30

Rimini - Ternana