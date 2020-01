© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 23^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per quanto riguarda il Girone A:

AURORA PRO PATRIA-JUVENTUS UNDER 23: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Del Santo-Toce)

PISTOIESE-CARRARESE: Nicola Donda di Gradisca di Isonzo (Lalomia-Madonia)

ALESSANDRIA-OLBIA: Federico Longo di Paola (Feraboli-Maninetti)

AREZZO-PERGOLETTESE: Luca Zucchetti di Foligno (Carpi-Cravotta)

COMO-RENATE: Marco Ricci di Firenze (Moro-Zampese)

GIANA ERMINIO-GOZZANO: Emanuele Frascaro di Firenze (Regattieri-Abagnale)

NOVARA-PONTEDERA: Gianpiero Miele di Nola (Salama-Rondino)

PIANESE-ALBINOLEFFE: Mario Saia di Palermo (Licari-Micalizzi)

PRO VERCELLI-MONZA: Alberto Santoro di Messina (Barone-Mariottini)

ROBUR SIENA-LECCO: Marco D'Ascanio di Ancona (Pompei Poentini-Teodori)