Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 23^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per quanto riguarda il Girone B:

CARPI-PADOVA: Daniele De Santis di Lecce (Pappagallo-Abruzzese)

ALMA JUVENTUS FANO-GUBBIO: Tommaso Zamagni di Cesena (Dentico-Belsanti)

ARZIGNANO VALCHIAMPO-SAMBENEDETTESE: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Croce-Orlando)

FERMANA-PIACENZA: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Lencioni-Testi)

MODENA-IMOLESE: Marco Acanfora di Schio (Torresan-Ceolin)

RIMINI-VICENZA: Mario Vigile di Cosenza (Yoshikawa-Rinaldi)

TRIESTINA-CESENA: Claudio Panettella di Bari(Montagnani-Valletta)

VIRTUS VECOMP VERONA-FERALPISALÒ: Claudio Petrella di Viterbo (Rizzotto-Valente)

VIS PESARO-RAVENNA: Davide Di Marco di Ciampino (Tempestilli-Pedone)

REGGIO AUDACE-SUDTIROL: Matteo Marcenario di Genova (Massara-Terenzio)