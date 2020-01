© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 23^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per quanto riguarda il Girone C:

RENDE-VIBONESE: Marco Emmanuele di Pisa (De Chirico-Dell'Olio)

AVELLINO-AZ PICERNO: Luca Angelucci di Foligno (Tinello-Donato)

CAVESE-TERAMO: Enrico Maggio di Lodi (Bonomo-Giorgi)

MONOPOLI-TERNANA: Andrea Colombo di Como (Severino-Santi)

POTENZA-BISCEGLIE: Paolo Bitonti di Bologna (Lattanzi-Buonocore)

RIETI-CASERTANA: Simone Galipò di Firenze (Vitale-Ricciardi)

REGGINA-BARI: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Trinchieri-Fontemurato)

VIRTUS FRANCAVILLA-PAGANESE: Davide Moriconi di Roma 2 (Bartolomucci-Pascali)

VITERBESE CASTRENSE-CATANIA: Francesco Meraviglia di Pistoia (Di Monte-Ciancaglini)

SICULA LEONZIO-CATANZARO: Nicolò Marini di Trieste (Miniutti-Bertelli)