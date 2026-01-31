Serie C, 24ª giornata:

Archiviate le semifinali di Coppa Italia che hanno premiato Potenza e Latina, nella serata di ieri è tornata in campo la Serie C, con la 24ª giornata che si concluderà poi lunedì, stesso giorno della chiusura del calciomercato invernale. Alle ore 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con i primi confronti di giornata che sono andati in archivio.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo - Triestina 2-0

31' e 45'+1 Lakti

Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 0-0

Trento - Lecco 0-0

Sabato 31 gennaio

Ore 17.30 – Inter U23 - Pergolettese

Ore 17.30 – Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane

Domenica 1° febbraio

Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe

Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza

Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara

Lunedì 2 febbraio

Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)

ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 59, Lecco 44, Union Brescia 43, Inter U23 37, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Renate 35, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Novara 27, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Ascoli - Livorno 3-1

8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)

Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0

Perugia - Ravenna 1-1

18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)

Pianese - Vis Pesaro 1-1

26' Martey (P), 36' Vezzoni (V)

Sabato 31 gennaio

Ore 17.30 – Bra - Gubbio

Ore 17.30 – Campobasso - Pontedera

Ore 17.30 – Carpi - Sambenedettese

Domenica 1° febbraio

Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto

Ore 14.30 – Ternana - Torres

Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53**, Ravenna 46**, Ascoli 43**, Pineto 36, Pianese 31, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Guidonia Montecelio 29**, Ternana 29*, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25**, Sambenedettese 23, Bra 21, Perugia 20**, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno

** una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Cavese - Casarano 0-0

Sorrento - Catania 2-1

6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S)

Domenica 1° febbraio

Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento

Ore 14.30 – Monopoli - Latina

Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura

Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza

Ore 17.30 – Cosenza - Casertana

Ore 17.30 – Siracusa - Crotone

Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola

Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva