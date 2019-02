Nuovamente in campo la Serie C, con la 25^ giornata che ha aperto ieri pomeriggio i battenti per poi concludersi poi, come di consueto, domani: oggi in campo il Girone A e il Girone C.

Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

GIRONE A

Già giocata

Pontedera - Arezzo 1-1

Ore 14:30

Juventus U23 - Arzachena

Lucchese - Gozzano

Novara - Carrarese

Olbia - Cuneo

Pro Vercelli - Pro Patria

Robur Siena - Alessandria

Ore 18:30

Piacenza - Albissola

Pisa - Pistoiese

* Entella - Pro Piacenza (rinviata, QUI)

GIRONE C

Ore 14:30

Bisceglie - Trapani

Catanzaro - Paganese

Monopoli - Viterbese

Rieti - Sicula Leonzio

Virtus Francavilla - Matera (QUI maggiori info)

Ore 16:30

Cavese - Vibonese

Catania - Casertana

Potenza - Rende

---> Lunedì febbraio

Ore 20:45

Siracusa - Reggina (diretta RaiSport)

RIPOSA: Juve Stabia