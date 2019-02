Serie C, 26^ giornata: i risultati per il Girone C. Cade il Catania a Trapani

© foto di Andrea Rosito

Arrivano i risultati finali delle gare in programma questa sera per la 26^ giornata di Serie C nel Girone C. Eccoli nel dettaglio:

Juve Stabia-Catanzaro 0-0

Paganese-Monopoli 1-3

Sicula Leonzio-Bisceglie 2-1

Trapani-Catania 1-0

Matera-Cavese 0-3 (a tavolino per assenza del club lucano)