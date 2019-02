Serie C, 26^ giornata: la classifica del Girone B. Matera nel baratro

Dopo i risultati di oggi cambia la classifica del Girone C di Serie C. Eccola:

Juve Stabia 57

Trapani 51

Catanzaro 48

Catania 47

Monopoli 37

Reggina 36 (in campo domani)

Casertana 35

Vibonese 35

Rende 32 (in campo domani)

Potenza 31 (in campo domani)

Virtus Francavilla 30

Viterbese 28

Sicula Leonzio 28

Cavese 27

Rieti 22

Siracusa 19 (in campo domani)

Bisceglie 19

Paganese 9

Matera -18 (società in attesa di estromissione dopo il 4° ko a tavolino)

Penalizzazioni:

Juve Stabia: -1 Punti

Matera: -34 Punti

Monopoli: -2 Punti

Reggina 1914: -2 Punti

Rende: -1 Punti

Siracusa: -1 Punti

Trapani: -1 Punti