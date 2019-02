Serie C, 28^ giornata Girone A e C: il programma delle gare odierne

Fonte: Tuttoc.com

E' tornata in campo la Serie C, con la 28^ giornata che ha aperto ieri pomeriggio i battenti per poi concludersi, come di consueto, lunedì: oggi in campo il Girone A e il Girone C, anche se il primo raggruppamento di terza serie avrà fine proprio con il monday night.

Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

GIRONE A

Già giocate

Gozzano Alessandria 1-1

Ore 14:30

Arezzo - Olbia

Arzachena - Cuneo

Carrarese - Pontedera

Entella - Piacenza (diretta Sportitalia)

Juventus U23 - Lucchese

Pro Patria - Albissola

Pro Vercelli - Pisa

---> Lunedì 25 febbraio

Ore 20:45

Pistoiese - Robur Siena (diretta RaiSport)

RIPOSA: Novara

GIRONE C

Ore 14:30

Catanzaro - Monopoli

Rende - Virtus Francavilla

Siracusa - Rieti

Trapani - Cavese

Vibonese - Casertana

Viterbese - Catania

Ore 15:00

Juve Stabia - Reggina

Ore 20:30

Paganese - Bisceglie

* Potenza - Sicula Leonzio ---> rinviata per maltempo