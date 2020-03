Serie C, 30^ giornata: Cavese-Potenza 0-0. Lucani a -1 dal terzo posto

Finisce a reti inviolate il posticipo delle ore 17.30 di questo lunedì per quanto riguarda il Girone C di Serie C. Fra Cavese e Potenza finisce 0-0 con i padroni di casa che salgono a quota 38 punti, a +6 dalle posizioni playout mentre il club lucano arriva a 56 punti, -1 dal Monopoli terzo in classifica.