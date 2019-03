© foto di Federico Gaetano

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 30^ giornata di Serie C, 11^ di ritorno. Di seguito le scelte per il Girone A:

Arezzo vs Novara: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Notarangelo-Assante)

Arzachena vs Pro Patria: Nicolò Marini di Trieste (Lazzaroni-Segat)

Carrarese vs Alessandria: Mario Vigile di Cosenza (Yoshikawa-Rinaldi)

Gozzano vs Oldia: Luca Angelucci di Foligno (Di Monte-Ciancaglini)

Juventus U23 vs Albissola: Claudio Petrella di Viterbo (Amantea-Zaninetti)

Pisa vs Cuneo: Daniele De Santis di Lecce (Politi-Pintaudi)

Pistoiese vs Cuneo: Francesco Luciani di Roma 1 (Gentileschi-Della Croce)

Pro Vercelli vs Robur Siena: Andrea Colombo di Como (Sartori-Mittica)

Virtus Entella vs Pontedera: Daniele Rutella di Enna (Montanari-Teodori)