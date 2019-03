© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 30^ giornata di Serie C, 11^ di ritorno. Di seguito le scelte per il Girone B:

Albinoleffe vs Teramo: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Valente-Campogrande)

Monza vs Vis Pesaro: Riccardo Annaloro di Collegno (Vono-Saccenti)

Ravenna vs Fano: Alessio Clerico di Torino (Fraggetta-Miniutti)

Sudtirol vs Giana Erminio: Federico Longo di Paola (D'Elia-Bahri)

Fermana vs Rimini: Claudio Panettella di Bari (Pacifico-Trinchieri)

Gubbio vs Ternana: Valerio Maranesi di Ciampino (Fontemurato-Salama)

Imolese vs Renate: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Torresan-Caso)

Sambenedettese vs Vicenza: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Meocci-Santi)

Triestina vs Pordenone: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Berti-Mariottini)

Virtus Verona vs Feralpisalò: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Valletta-Nasti)