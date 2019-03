© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 30^ giornata di Serie C, 11^ di ritorno. Di seguito le scelte per il Girone C:

Trapani vs Casertana: Andrea Zingarelli di Siena (Rotondale-Pizzi)

Catanzaro vs Catania: Ivan Robilotta di Sala Consilina (De Palma-Abruzzese)

Juve Stabia vs Cavese: Daniele Paterna di Teramo (Salvatori-Perrotti)

Monopoli vs Bisceglie: Marco Ricci di Firenze (Lenarduzzi-Colinucci)

Paganese vs Reggina: Padire De Angeli di Abbiategrasso (Centrone-Dentico)

Potenza vs Rieti: Luca Zufferli di Udine (D'Apice-Pellino)

Rende vs Sicula Leonzio: Giuseppe Collu di Cagliari (Somma-Festa)

Siracusa vs Virtus Francavilla: Enrico Maggio di Lodi (Feraboli-Bonomo)