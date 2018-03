Serie C, 31^ giornata: i risultati delle gare delle 18.30

Si sono da poco concluse le gare delle 18.30 del 31° turno di serie C. Nel gruppo B successo della Sambenedettese contro il Vicenza, 2-1 il punteggio finale in favore dei padroni di casa. Nel gruppo C, pareggio 1-1 fra Bisceglie e Catania, mentre la Juve Stabia ha battuto il Matera con il risultato di 2-0.

SERIE C-GRUPPO B

Sambenedettese-Vicenza 2-1

SERIE C-GRUPPO C

Bisceglie-Catania 1-1

Juve Stabia-Matera 2-0