Serie C, 32^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone B

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di Serie C. Di seguito il reconto per quanto riguarda il Girone B:

MESTRE vs PADOVA (ore 16:30): Giosuè Mauro D'Apice di Arezzo (Notarangelo-Assante)

RAVENNA vs GUBBIO (ore 20:30): Mario Vigile di Cosenza (Pacifico-Trinchieri)

SUDTIROL vs SAMBENEDETTESE (ore 14:30): Francesco Meraviglia di Pistoia (Rotondale-Catamo)

FERMANA vs FERALPISALO' (ore 16:30): Marco Ricci di Firenze (Lenza-Della Croce)

PORDENONE vs REGGIANA (ore 16:30): Paride De Angeli di Abbiategrasso (Macaddino-Vono)

RENATE vs VICENZA (ore 16:30): Davide Andreini di Forlì (Angotti-Baldelli)

SANTARCANGELO vs FANO (ore 20:30): Ivan Robilotta di Sala Consilina (Avalos-Zingrillo)

TERAMO vs TRIESTINA (ore 16:30): Daniele Viotti di Tivoli (Manara-Lattanzi)