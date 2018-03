Serie C, 33^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone A

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 33^ giornata di Serie C. Ecco il quadro per quanto riguarda il Girone A:

Alessandria-Lucchese: Di Cairano di Ariano Irpino

Arzachena-Prato: Paterna di Teramo

Carrerese-Piacenza: Cosso di Reggio Calabria

Pontedera-Siena: Amabile di Vicenza

Gavorrano-Cuneo: Nicoletti di Catanzaro

Giana Erminio-Pisa: Schirru di Nichelino

Livorno-Monza: Santoro di Messina

Pistoiese-Viterbese: Lorenzin di Castelfranco Veneto

Pro Piacenza-Arezzo: Capone di Palermo

Riposa: Olbia