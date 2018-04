Serie C, 34^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone A

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 34^ giornata di Serie C. Ecco il quadro per quanto riguarda il Girone A:

Carrarese-Gavorrano: Vigilie di Cosenza

Monza-Pontedera: Ayroldi di Molfetta

Piacenza-Pistoiese: Rutella di Enna

Cuneo-Arezzo: Donda di Cormons

Lucchese-Arzachena: Colombo di Como

Olbia-Livorno: Perotti di Legnano

Pisa-Pro Piacenza: Pashuku di Albano Laziale

Prato-Giana Erminio: Longo di Paola

Viterbese-Alessandria: Marcenaro di Genova

Riposa: Siena