Serie C, 34^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone B

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 34^ giornata di Serie C. Ecco il quadro per quanto riguarda il Girone B:

Mestre-Vicenza: Cudini di Fermo

AlbinoLeffe-Feralpisalò: Andreini di Forlì

Bassano-Sambenedettese: D'Apice di Arezzo

Ravenna-Reggiana: Miele di Torino

SudTirol-Alma Juventus Fano: Garofalo di Torre del Greco

Fermana-Gubbio: Bitonti di Bologna

Teramo-Renate: Guarnieri di Empoli

Triestina-Padova: De Santis di Lecce

Riposano: Pordenone e Santarcangelo